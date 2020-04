» ليست نكتة.. يحضر قهوته بطائرة في وقت الحظر

يقوم الكثيرون بأفعال مثيرة، لأجل عدم قطع عاداتهم، بعد فرض قيود الحظر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

شاب أمريكي تحدى الحظر، ولم يمنعه من ممارسة عادته، باحتساء كوبا من القهوة من أحد المطاعم، ما دفعه لاستخدام طائرته، لجلب القهوة دون كسر قواعد الحظر.

وتداول رواد تويتر مقطع فيديو نشره شاب من مدينة برايتون في ولاية واشنطن الأمريكية، يظهر فيها كيف تمكن من الحصول على قهوته المفضلة، من أحد محال ماكدونالدز، الذي يبعد عن منزله مسافة طويلة.

ويظهر الفيديو استخدام الشاب لطائرة درونز صغيرة مجهزة بكاميرا وسلة صغيرة، وأطلقها لتصل إلى هدفها المنشود خلال دقائق، وهناك كان ينتظرها أحد العمال، ليضع في السلة مشروبه المفضل.

وبعد أن اطمأن إلى ثبات الكوب في سلة الطائرة الصغيرة، أعاد الطائرة للمنزل، في طريقة لاقت إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل.





