» رسالة تقدير من إيطاليا وإنجلترا والمكسيك لـ"مصر"

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ايطاليا

المكسيك

انجلترا

يطاليا

مضر

وجه كل من سفراء دول إيطاليا، وإنجلترا، والمكسيك رسالة شكر وتقدير من  بلادهم للدعم والجهود التي بذلتها مصر متمثلة في وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية لمساعدة مواطنيهم الذين جاءوا إلى مصر بهدف السياحة لمغادرة مصر بطريقة منظمة.

وقد أعرب سفير دولة بريطانيا سير چيفري آدامز، عن تقدير بلاده للدعم والجهود التي بذلتها وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية لمساعدة 13000 سائح بريطاني من العالقين في مصر وعودتهم إلى بلدهم.

وقد وجه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عبر تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“،  التحية لمصر على الدعم والمساعدة لعودة هؤلاء البريطانيين إلى بلدهم.

كما قدم السفير جيامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا، جزيل التحية والشكر عن التعاون الكبير والمساعدة التي لاقتها السفارة الإيطالية من السلطات المصرية المعنية التي بذلت كل الجهد لإعادة 3806 مواطن إيطالي إلى بلدهم، كما تقدم بشكر  خاص إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن تصريحاته بإحدى القنوات الإيطالية حول تضامن الشعب والحكومة المصرية مع إيطاليا متمنيا أن يعود الوضع في البلاد والعالم كله كسابق عهده وأن يتدفق السائحون الإيطاليون إلى مصر مجددا بأعداد أكبر مما سبق، بعد انتهاء الأزمة.

وكذلك سفير دولة المكسيك بالقاهرة والذي ساعدته السلطات المصرية في عودة رعاياه إلى بلادهم بعد تعليق الطيران.


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