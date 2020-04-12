بعد " الكويت بلا طعم"...مستشار بن زايد يفاجيء الجميع بهذا الأمر

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الكويت

احمد الخطيب

عبد الخالق عبد الله

تركي الحمد

بلا طعم

أثارت تدوينة الكاتب السعودي تركي الحمد جدلا واسعا في الأوساط الخليجية، وذلك عقب وصفه دولة الكويت بأنها أصبحت " بلا طعم" في هذه المرحلة.

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي دخل على خط الردود على والتفاعل مع تدوينة الحمد المثيرة للجدل، حيث أعاد رسالة للنائب الكويتي السابق أحمد الخطيب وعلق عليها بالقول :  "هذه رسالة مهمة من النائب السابق في مجلس الأمة أحمد الخطيب الشخصية الكويتية الوطنية الشجاعة التي دأبت على قول الحق وتصب رسالته الصريحة في الحوار حول أوجاع الكويت وصعود وهبوط النموذج الكويتي".

وكان الخطيب قد أشار في رسالته التي أعادها عبد الخالق إلى أننا نشاهد ملاحقات لأصحاب الرأي، حيث يوجد عدد بالخارج من اللاجئين نخجل أن نذكره، منوها أن العفو السياسي لا يعتبر حلا، بل المصالحة هي الحل، مشددا في رسالته أن المصالحة العامة هي الحل الناجع لحل هذه الأزمة.

وكانت الإعلامية فجر السعيد قد وجهت ردا قاسيا لتركي الحمد على تدوينته قائلة : " اسمحلي مو معذور مو طلبت نعذرك إحنا للاسف مو عاذرينكً .. نحن نعيش أمجاد عصر أمير الانسانية  صباح الأحمد وبنفس الوقت نفتخر بأننا دوله لديها إرث ديمقراطي وثقافي وفني من عبدالله الفرج والنشمي الى مطرف المطرف ومن مريم الصالح الى هندالبلوشي مروراً بكل العمالقه الذين خلدهم التاريخ".

يذكر أن تركي الحمد قد غرد على حسابه تدوينات مثيرة عن الكويت قال فيها :" مشكلة الكويت، وليعذرنا أهلنا في الكويت، إنها تعيش على أمجاد الماضي ما قبل الغزو، أمجاد دستور عبدالله السالم، وبرلمانات ما قبل 1985، ونجومية عبدالحسين عبدالرضى، ولكن كل ذلك انتهى..كويت اليوم غارقة في مشاكل الفساد..الجيل الجديد لا يعي ذلك، ولكن درة الخليج التي كانت لم تعد".


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