قريبا.. مباراة قمة وعائدها لصالح مرضى "كورونا"

12 أبريل 2020 - 11:51 ص

أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه جار التنسيق مع اتحاد الكرة لدراسة إقامة مباراة "افتراضية" أون لاين وتخصيص عائدها المالى لصالح ضحايا كورونا.

وقال "صبحى" خلال تصريحات إذاعية لبرنامج أحمد شوبير، إنه تتم دراسة إقامة مباراة افتراضية "أون لاين" بين الأهلى والزمالك وتخصيص عائدها لصالح المستشفيات ومواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع اتحاد الكرة لأنه المنوط عن مثل هذه الأمور للوصول لأفضل الحلول، خاصة أن هذا جزء أصيل من دور الرياضة.

وتابع: "مراكز الشباب تم تحويلها للخدمة المجتمعية فى أى أمور تخص فيروس كورونا".