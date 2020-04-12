مفاجأة تقلب موازين القضية بشأن طبيبة الدقهلية

12 أبريل 2020 - 12:08 م





كشف الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، مفاجأة مدوية عن الطبيبة سونيا عبد العظيم، المتوفاة إثر إصابتها بكورونا، حيث رفض أهالي القرية دفنها بالمقابر، قائلا: "الطبيبة تبلغ من العمر 64 عامًا، ومقيدة بقوائم الأطباء إلا أنها لا تعمل بالمهنة.



وأضاف "الشحات" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "سي بي سي" مع الإعلامي عمرو خليل، أمس السبت، بأن الطبيبة غير ممارسة لمهنة الطب، وتم اتخاذ إجراء تجاه المخالطين لها وهي من أوائل الحالات التي تم ظهرت في الدقهلية.



وتابع: "فريق الترصد أجرى رصدًا كاملا للمخالطين لها، من أطباء وتمريض، وظهرت جميع التحاليل سلبية".

