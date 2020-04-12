» عودة البرلمان البريطانى للانعقاد

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ذكرت صحيفة "إندبندنت" اليوم الأحد، أن البرلمان البريطاني سيستأنف اجتماعاته اعتبارا من الـ21 من أبريل، بعد انقطاع منذ الـ25 من مارس في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم رئيس مجلس العموم جاكوب ريس موغ قوله: "سيعود البرلمان في 21 أبريل لأداء أهم مهامه الدستورية في الرقابة على أنشطة السلطات، وتنسيق النفقات المالية وإقرار القوانين".

وأضاف: "يجري إعداد الخيارات الممكنة في هذه الفترة غير المسبوقة، لاستئناف عمل البرلمان، والتي سيتم تقديمها الأسبوع المقبل إلى رئيس مجلس العموم والحكومة والأطراف الأخرى ذات الصلة".

ووفقا لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فقد تم تسجيل 79885 إصابة في بريطانيا، و9892 وفاة بهذا الوباء.


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