  • الأحد 12 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أعضاء مجمع البحوث الإسلامية

بإجماع الآراء.. الأزهر: عدوى كورونا لا تنتقل عبر الأموات

مكة

بشرى سارة بشأن "كورونا" فى السعودية

كورونا

الكشف عن مكان اختباء "كورونا" في جسم الإنسان

الملك سلمان

العاهل السعودي يوافق على قرارات فورية

ابنة شقيق عمرو أديب

شاهد.. حجز ابنة شقيق عمرو أديب في الحجر الصحي

أرشيفية

جريمة تهز الكويت.. قتلت زوجها بطريقة بشعة لعدم جلب مخدرات لها

الجيش الإثيوبي

طبول الحرب.. مواجهة عسكرية بين إثيوبيا والسودان

الممرض

بالفيديو.. استقبال أسطورى لممرض متعافٍ من كورونا بالمنوفية

ارشيفية

السعودية.. مفاجأة بشأن استخدام مياه زمزم لعلاج "كورونا"

الصور

القوات المسلحة توزع كمامات طبية مجانًا على المواطنين

بشرى سارة بشأن "كورونا" فى السعودية

عرب وعالم

مكة
مكة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن مكافحة كورونا

#

الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن كورونا

#

بشرى سارة لدول الشرق الأوسط بشأن "كورونا"

#

أبو ريدة يزف بشرى سارة بشأن تنظيم مصر مونديال 2030

شهدت مكة المكرمة ما يمكن تسميته بشرى سارة، حيث تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، عن يوم أمس الأول.

التراجع جاء بشكل طفيف، حيث سجلت 103 حالات ليوم أمس، وهي أقل ببسيط عن يوم أمس الأول الذي سجلت فيها 131 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 955 حالة، منها 825 حالات نشطة، و116حالة تماثلت للشفاء بعد أن سجلت حالة وحيدة جديدة تماثلت للشفاء.

فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 14 حالة بعد أن سجلت أمس 3 حالات وفاة جديدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عودة البرلمان البريطانى للانعقاد
» الأم الشجاعة.. تقطع 1400 كيلو متر لإرجاع ابنها
» نانسي عجرم تهنئ متابعيها بعيد الفصح وتطلب هذا الأمر
» القوات البحرية تضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة
» رجل أمن يشعل مواقع التواصل بسقيا " حمام المدينة"
» غادة عبد الرازق تثير ضجة بصور حفيدتيها
» العروض تنهال على نجم الأهلى
» تحذير جديد من الأوقاف لهؤلاء
» الكويت تسجل 80 إصابة بـ"كورونا" بينهم "مصريون"
» فيفي عبده تفاجئ متابعيها بفيديو جديد
» رسالة تقدير من إيطاليا وإنجلترا والمكسيك لـ"مصر"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:27 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية