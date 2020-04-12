  • الأحد 12 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أعضاء مجمع البحوث الإسلامية

بإجماع الآراء.. الأزهر: عدوى كورونا لا تنتقل عبر الأموات

مكة

بشرى سارة بشأن "كورونا" فى السعودية

كورونا

الكشف عن مكان اختباء "كورونا" في جسم الإنسان

الملك سلمان

العاهل السعودي يوافق على قرارات فورية

ابنة شقيق عمرو أديب

شاهد.. حجز ابنة شقيق عمرو أديب في الحجر الصحي

أرشيفية

جريمة تهز الكويت.. قتلت زوجها بطريقة بشعة لعدم جلب مخدرات لها

الجيش الإثيوبي

طبول الحرب.. مواجهة عسكرية بين إثيوبيا والسودان

الممرض

بالفيديو.. استقبال أسطورى لممرض متعافٍ من كورونا بالمنوفية

ارشيفية

السعودية.. مفاجأة بشأن استخدام مياه زمزم لعلاج "كورونا"

الصور

القوات المسلحة توزع كمامات طبية مجانًا على المواطنين

طبول الحرب.. مواجهة عسكرية بين إثيوبيا والسودان

عرب وعالم

الجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

نشأت الديهي: مواجهة كورونا لا تقل عن الحرب على الإرهاب

#

تفاصيل الحرب الخفية بين عمرو دياب ومحمد رمضان

#

قنوات مفتوحة تنقل مواجهة السوبر بين الزمالك والترجي

#

تحذيرات أمريكية من "عمل عسكري هام" بليبيا

عسكرية

السودان

إثيوبيا

مواجهة

كشفت وسائل إعلام سودانية، عن توغل الجيش الإثيوبي داخل الأراضي السودانية في مناطق حدودية بين البلدين، وفرض سيطرته على 15 كيلو.

ووفقا لما نشرته صحيفة "التيا" السودانية ، فقد انتشرت القوات الأثيوبية بعمق تراح بين 4 إلى 15 كيلو متر في مناطق مختلفة ، وشرعت بتقديم بعض الخدمات للمواطنين السودانيين.

فيما سلم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ، لرئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الفريق أول آدم محمد عدة مطالب للحكومة الإثيوبية بينها انسحاب القوات الإثيوبية من بعض المناطق الحدودية السودانية.

وتضمنت المطالب السودانية ، تحديد موعد للتفاوض حول عملية ترسيم الحدود بين البلدين، مع البدء في وضع علامات في المناطق الحدودية.

وتضمنت ضرورة الإسراع في تحديد موعد للاتفاق على نشر قوات مشتركة من الجيش الإثيوبي والسوداني على الحدود. وتحديد عددها، ومهامها وموعد نشرها.ذ


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عودة البرلمان البريطانى للانعقاد
» الأم الشجاعة.. تقطع 1400 كيلو متر لإرجاع ابنها
» نانسي عجرم تهنئ متابعيها بعيد الفصح وتطلب هذا الأمر
» القوات البحرية تضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة
» رجل أمن يشعل مواقع التواصل بسقيا " حمام المدينة"
» غادة عبد الرازق تثير ضجة بصور حفيدتيها
» العروض تنهال على نجم الأهلى
» تحذير جديد من الأوقاف لهؤلاء
» الكويت تسجل 80 إصابة بـ"كورونا" بينهم "مصريون"
» فيفي عبده تفاجئ متابعيها بفيديو جديد
» رسالة تقدير من إيطاليا وإنجلترا والمكسيك لـ"مصر"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:27 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية