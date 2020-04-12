شاهد.. حجز ابنة شقيق عمرو أديب في الحجر الصحي

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حجر صحى

منال سلامة

دخلت أميرة ابنة الفنانة منال سلامة زوجة المخرج عادل أديب، شقيق الإعلامي عمرو أديب، الحجر الصحي داخل أحد فنادق مرسى علم.

ونشرت والدتها الفنانة منال فيديو لابنتها وهي تتحدث من داخل الحجر الصحي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت إن ما لمسته من إجراءات مصرية منذ استقبالهم في مطار واشنطن وحتى دخول كل منهم الغرفة الخاصة به أمر يدعو للفخر تماما، وأنها لم تلمس هذه المسؤولية من أمريكا أثناء تواجدها فيها.

وأضافت أميرة عادل أديب: "أنها وزملائها يشعرون بالانتماء لهذه البلد الآن أكثر من أى وقت مضى، موضحة أنها سوف تعود إلى منزلها في القاهرة بعد حوالي 5 أيام.

ويتواجد 275 مصريا في أحد فنادق مرسى علم عقب عودتهم من أمريكا، على نفقة الدولة.


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