  • الأحد 12 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أعضاء مجمع البحوث الإسلامية

بإجماع الآراء.. الأزهر: عدوى كورونا لا تنتقل عبر الأموات

مكة

بشرى سارة بشأن "كورونا" فى السعودية

كورونا

الكشف عن مكان اختباء "كورونا" في جسم الإنسان

الملك سلمان

العاهل السعودي يوافق على قرارات فورية

ابنة شقيق عمرو أديب

شاهد.. حجز ابنة شقيق عمرو أديب في الحجر الصحي

أرشيفية

جريمة تهز الكويت.. قتلت زوجها بطريقة بشعة لعدم جلب مخدرات لها

الجيش الإثيوبي

طبول الحرب.. مواجهة عسكرية بين إثيوبيا والسودان

الممرض

بالفيديو.. استقبال أسطورى لممرض متعافٍ من كورونا بالمنوفية

ارشيفية

السعودية.. مفاجأة بشأن استخدام مياه زمزم لعلاج "كورونا"

الصور

القوات المسلحة توزع كمامات طبية مجانًا على المواطنين

العاهل السعودي يوافق على قرارات فورية

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

العاهل السعودي يوافق على تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر

#

السعودية تتوعد إيران

#

العاهل السعودي يطالب المجتمع الدولي بحماية الخليج

#

"هنيدي" يعلن عن عرض بمناسبة "بيعة سيدي خادم الحرمين"

الملك سلمان

كورونا

العاهل السعودي

أمر ملكى

بعد إعلان وزارة الصحة في السعودية اليوم الأحد، عن تسجيل سبع وفيات و429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الصحي السعودي.

وحسب وسائل الإعلام السعودية، فغن هذه القرارات تضمنت اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسجلات الصحية، بالإضافة إلى الموافقة على المعايير التفصيلية لسيارات الإسعاف بعد قيام الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لاعتماد المعايير التفصيلية مع السماح للقطاعات الصحية بإضافة مواصفات ومعايير طبية أخرى لسيارات الإسعاف الخاصة بمرافقها حسب الحاجة والتخصص.

وقد اشتملت الموافقة الكريمة على تطبيق مؤشرات الأداء في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، على أن تلتزم القطاعات الصحية بإرسال تقارير عن تطبيق تلك المؤشرات للأمانة العامة للمجلس لتحليلها من قبل اللجنة الوطنية لتطوير طب الطوارئ سنوياً.

وكذلك تمت الموافقة على مشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي، والتوسع في إشراك أصحاب المصلحة والمستفيدين والجمعيات العلمية ذات العلاقة في المشروع، وكذلك الاستفادة من دراسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عودة البرلمان البريطانى للانعقاد
» الأم الشجاعة.. تقطع 1400 كيلو متر لإرجاع ابنها
» نانسي عجرم تهنئ متابعيها بعيد الفصح وتطلب هذا الأمر
» القوات البحرية تضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة
» رجل أمن يشعل مواقع التواصل بسقيا " حمام المدينة"
» غادة عبد الرازق تثير ضجة بصور حفيدتيها
» العروض تنهال على نجم الأهلى
» تحذير جديد من الأوقاف لهؤلاء
» الكويت تسجل 80 إصابة بـ"كورونا" بينهم "مصريون"
» فيفي عبده تفاجئ متابعيها بفيديو جديد
» رسالة تقدير من إيطاليا وإنجلترا والمكسيك لـ"مصر"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:27 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية