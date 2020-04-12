» إعلامي: "الدولة لن تسمح لفاسد أن يخرج لسانه لها"

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير التنمية المحلية أعلن إزالة 868 حالة تعدي على أراضي الدولة بجميع المحافظات، مشددًا على أن هذه الازمة سببها غياب الضمير، وغياب المسئولين عن المتابعة.

واقترح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، على وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إنشاء عداد لما يتم إزالته من تعديات على أراضي الدولة بشكل يومي، ونشرها بوسائل الإعلام المختلفة ليكون رسالة ردع للمخالفين.

وشدد "الديهي"، على أن الفاسد لن يمضي بفساده، ولن تسمح الدولة المصرية لفاسد أو بلطجي أو خارج عن القانون أن يخرج لسانه لها.


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