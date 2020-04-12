» "الديهي" يستعين بـ"سامي كمال الدين" لإثبات هذا الأمر على أيمن نور

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الديهى

سامى كمال الدين

أبمن نور

استعان الإعلامي نشأت الديهي، بتصريحات للإعلامي سامي كمال الدين، لإثبات أن أيمن نور رئيس قناة الشرق التي تبث من تركيا "مزور".

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، إن سامي كمال الدين كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات "تويتر"، تغريده قال خلالها: "أكيد أيمن واخد دكتوراة في الكورونا، وجه مع دموع السعادة، او واخدها من روسيا مع انه لا يعرف روسي ولا روسية، وجه مهرج دكتوراة من غير ماجستير..طب انشر لنا صورتك في جلسة مناقشة الدكتوراة..ولا أقولك انشر صورة الروب، ملحوظة: هذا رد على ما ترسله في الواتس من فيديوهات اعلام نظام السيسي علي؟!، خليك راجل وانشر ع العام".

فيما قال الفنان أحمد حمدي إبراهيم، متحدثًا عن أيمن نور: "أعلنت خلال المناظرة التي دُعي إليها المذكور و لم يحضر، أن الدكتوراه مزوره (معلومة مؤكدة) و لم يُظهر لدكتوراته المزعومة شهادة حتى وضعته اليوم الاعلاميه غادة عويس مشكورة بخانه تليق به الشكر موصول لفريق الحصاد لكن يبقى سؤال ما هي علاقة الاخ بكورونا؟ ".

وتابع، أن أيمن نور مزور وفقًا ما أكده سامي كمال الدين، والفنان أحمد حمدي إبراهيم.


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