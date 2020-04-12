فيديو.. مصاب بـ «كورونا» يحذر الشباب: لا تفعلوا مثلي

حذر شاب بريطاني نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس "كورونا، الشباب من الاستهانة بالفيروس الفتاك.
وأطلق "كالوم ويشارت"، البالغ من العمر 25 عامًا، الذي واجه عاني من نوبات السعال العنيفة، ومشاكل في التنفس، تحذيرًا إلى الشباب حتى لا يقعوا فيما وقع فيه بعد أن أساء تقدير الأمر.
على الرغم من مناشدة الحكومة للبقاء في المنزل للتغلب على فيروس كورونا، تم تصوير مجموعات من الشباب في عطلة نهاية الأسبوع في الحدائق يلعبون كرة القدم ويحصلون على حمامات شمس.
وبعد التعافي من محنته التي استمرت أسبوعًا في مستشفى إدنبرة الملكي ، يحث "كالوم"، المواطنين في بريطانيا على البقاء في منازلهم.
وقال لـ "بي بي سي بريكفاست" اليوم: "كان لدي موقف خاطئ تمامًا. لن أقول أنني كنت أحتضن غرباء أو أي شيء من هذا القبيل، أعتقد أنني استهنت بالتأثير الحقيقي لذلك".
وأضاف: "كان لدي وجهة نظر مفادها أنه ما دامت كنت صغيرًا لن يؤثر علي، سيكون مثل الأنفلونزا".
وأضافت أخته راشيل: "يعتقد الشباب أنهم لا يقهرون، يعتقدون أنها ستكون مجرد نزلة برد لن تتجاوز مدار 24 ساعة. الناس بحاجة للاستماع، وعليهم أن يأخذوا هذا على محمل الجد".
وتحدث كالوم في وقت سابق من هذا الشهر من سريره في المستشفى، قائلاً إن البقاء في المنزل "أفضل كثيرًا من المرور بنوبات من القيء والإسهال الناجم عن فيروس كورونا"، - الذي أودى بحياة ما يقرب من 1000 شخص في بريطانيا.
كما حث الحكومة على فرض إجراءات أكثر صرامة لمحاولة وقف انتشار الفيروس.
وبعد التعرض لحمى، تدهورت حالة "كالوم" بسرعة إلى درجة أنه كان عاجزًا عن الشعور بالارتياح وغير قادر على تناول الطعام. بعد أكثر من أسبوع من الأعراض الأولى، تم نقله إلى المستشفى عندما واجه صعوبة في التنفس وتأكد أنه مصاب بفيروس كورونا.
وقال: "أشعر أنني كنت أرى الكثير من الناس يتحملون الكثير من المخاطر غير الضرورية ويخرجون عندما لا يكون ذلك ضروريًا للغاية. أريد أن أحاول مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس وأن أساعد موظفي المستشفى، لأنهم سيكافحون بشدة للحصول على الموارد اللازمة للتعامل مع هذا العدد الكبير من الناس"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "ذا صن".
واعترف بأنه مذنب في الاعتقاد بأن الأشخاص الأصغر سنًا والأصحاء لن يتأثروا بشدة بفيروس كورونا، لكن مرور بمعاناته مع المرض التي استمرت لمدة أسبوع جعلته يغير رأيه بالكامل.
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