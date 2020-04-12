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النواب البريطانيون يشترون بسكويت بـ 122 ألف جنيه إسترليني

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النواب البريطانيون يشترون بسكويت بـ 122 ألف جنيه إسترليني

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن أعضاء مجلس العموم البريطاني أنفقوا أكثر من 122 ألف جنيه إسترليني (مليونين و393 ألف جنيه مصري) على شراء البسكويت في غضون ثلاث سنوات.


وكان بسكويت ( كيتكات) هو الخيار الأفضل للنواب، مقابل 28،519 جنيهًا إسترلينيًا، يليه "تويكس" (18000 جنيه إسترليني(، ثم بسكويت "برونتي" (10.965 جنيه إسترليني).


وارتفع إنفاق النواب في متاجر "كومنز" من 796 جنيهًا إسترلينيًا في 2017/18 إلى 5057 جنيهًا إسترلينيًا في العام التالي و 4110 جنيهًا إسترلينيًا في العام الماضي.

وأنفق النواب مبلغ 7،700 جنيه إسترليني على رقائق الكراميل و 4،721 جنيه إسترليني على كعك يافا. الأقل شعبية".

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