تفاصيل هامة بشأن صرف منحة الرئيس للعمالة المؤقتة

12 أبريل 2020 - 10:50 م

كشف هيثم سعد الدين، المتحدث بإسم وزارة القوى العاملة، عن آليات صرف منحة الرئيس الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة في إطار سياسات الدولة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا الاقتصادية، التي ستبدأ غدا، قائلاً: هذه المنحة بمقدار 1500 جنيه، لكل عامل وعاملة تصرف على مدار ثلاثة اشهر بواقع 500 جنيه لكل شهر .



وأوضح سعد الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية العربية الحدث وتقديم الاعلامية لميس الحديدي، أن تحديد شرائح المستحقين للمنحة تمت بعد تدقيق وتمحيص شديدين على مدار 6 إجتماعات متتالية للجنة المكلفة بهذه المنحة ليس ذلك فقط، بل وعلى مدار هذه الاجتماعات 6 تم مناقشة أليات الصرف تجنباً للتكدسات والتزاحم حماية لهم من خطر الاصابة بفيروس كورونا.



وأكد أن إجمالي العمالة التي ستحصل على المنحة إعتباراً من الغد يبلغ 1.5 مليون ونصف مواطن من العمالة غير المنتظمة، وقد وصلت رسالة نصية لكل المستحقين اليوم عبر هواتفهم النقالة تحدد أماكن حصولهم عليها والزمن المحدد من 8 صباحاً حتى الخامسة مساء، على مدار 4 أيام وذلك عبر5700 منفذ بواقع 4000 مكتب بريد و1100 فرع بنكي و600 مدرسة تم تخصيصهم لعملية الصرف.

