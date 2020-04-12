"أديب" يشيد بإحدى قرى كفر الشيخ.. تعرف على السبب

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أكد عبد الرحمن أبو بكر أحد غفراد قرية شباس عمير بكفر الشيخ عندما علمنا بحالة الوفاة لم نكن ندرك ما هو التعامل الصحيح مع المتوفية بكورونا آمال سليم البالغة من العمر 61 عاما، وخشينا ما حدث أمس في الدقهلية، لذلك قررنا تقديم صورة إيجابية عن المصريين.
وأضاف أبو بكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر،" الجنازة وصلت متأخر بعد الحظر، ولكن شرطة كفر الشيخ تعاملت مع الأمر بمرونة، فالأطباء البلد قاموا بالاتفاق على تنظيم الجنازة بشكل صحي.
وأشار إلى أن الأطباء وممرضات كفر الشيخ وفروا الكمامات والقفازات الطبية وتمت صلاة الجنازة بالتباعد وتم الدفن بدون حدوث أي مشاكل. 

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