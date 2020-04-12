» ممرض متعافي من كورونا: هكذا استقبلي أهل قريتي

12 أبريل 2020 - 11:20 م

قال محمد عبد الفتاح ممرض تعافى من كورونا بالمنوفية إنه كان يعاني من الصداع والالتهاب في الحلق وقام بإجراء التحاليل وظهرت النتيجة إيجابية بعدها تم شفائي"



وأوضح عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر، " بعد ما خفيت خوفت أروح القرية ونزلت في شقة تانية، ولاقيت شباب أهل قريتي بيكلموني وبيشجعوني وبيصقفوا لي".

