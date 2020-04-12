عماد أديب: الرئيس السيسى أدار أزمة كورونا بحكمة وأمانة

أكد الإعلامى عماد الدين أديب، أن مصر في معدلات الإصابة والشفاء أفضل بكثير من الدول الأخرى، كإيران وتركيا وإسرائيل منخفضة السكان وكثيفة الإصابة، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أدار أزمة كورونا بأمانة وشجاعة وفدائية.



وأوضح "أديب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»: «الدولة والحكومة استطاعت مواجهة ثلاث اشكاليات كبيرة أبرزها المناطق المزدحمة وكون مصر دولة غير نفطية».

وأوضح "أديب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»: «الدولة والحكومة استطاعت مواجهة ثلاث اشكاليات كبيرة أبرزها المناطق المزدحمة وكون مصر دولة غير نفطية».