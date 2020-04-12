» ترامب للأمريكيين: سننتصر على كورونا

عماد أديب: الرئيس السيسى أدار أزمة كورونا بحكمة وأمانة
"أديب" يشيد بإحدى قرى كفر الشيخ.. تعرف على السبب
تفاصيل هامة بشأن صرف منحة الرئيس للعمالة المؤقتة
ماذا فعلت الأردن للقضاء على تفشي فيروس كورونا؟
وزير الإعلام : قلقون من رمضان.. والكورة في ملعب هؤلاء
النواب البريطانيون يشترون بسكويت بـ 122 ألف جنيه إسترليني
شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد
وزير الداخلية التركي يتقدم باستقالته.. تعرف على السبب
فيديو.. مصاب بـ «كورونا» يحذر الشباب: لا تفعلوا مثلي
مخاوف من كارثة إشعاعية جديدة لمفاعل «تشيرنوبيل»
المصريون ووكالات
فجر
04:07
شروق
05:34
ظهر
12:00
عصر
15:36
مغرب
18:27
عشاء
19:57