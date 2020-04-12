» ترامب للأمريكيين: سننتصر على كورونا

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تعّهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، للشعب الأمريكي باحتواء الأزمة الحالية، قائلاً "سننتصر في هذه المعركة ضد جائحة كورونا".
وأقر ترامب، في رسالته إلى الشعب بمناسبة عيد الفصح نشرت على موقع البيت الأبيض، بأن "الولايات المتحدة تواجه تحديات فريدة من نوعها ناجمة عن الفيروس الجديد".
ولفت إلى أن عددا لا يحصى من المتطوعين استجابوا لنداءات المساعدة في مجتمعاتهم، قائلا إنهم يؤدون "عملا استثنائيا لمساعدة جيرانهم في زمن الحاجة".
كما نشر ترامب على حسابه في "تويتر" رسالة مسجلة أقر فيها بأن "الاحتفالات بعيد الفصح هذا العام تختلف عن سابقاتها، لأن إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لردع الفيروس تمنع المواطنين من زيارة الكنائس".
ونوّه الرئيس الأمريكي إلى أن "أزمة تفشي كورونا في الولايات المتحدة جائحة لم ير أحد مثلها من قبل، لكننا سنتنصر في هذه المعركة".
وارتفعت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 21 ألفا و474، إثر تسجيل 897 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.
ووفقًا لمعطيات الجامعة، فإن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 545 ألفا، إثر تسجيل 12 ألفا و951 حالة جديدة.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات بكورونا عالميا، تليها في الوفيات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفي الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا

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