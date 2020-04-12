  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:39 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عماد أديب

عماد أديب: الرئيس السيسى أدار أزمة كورونا بحكمة وأمانة

عمرو أديب

"أديب" يشيد بإحدى قرى كفر الشيخ.. تعرف على السبب

منحة

تفاصيل هامة بشأن صرف منحة الرئيس للعمالة المؤقتة

الأردن

ماذا فعلت الأردن للقضاء على تفشي فيروس كورونا؟

أسامة هيكل

وزير الإعلام : قلقون من رمضان.. والكورة في ملعب هؤلاء

صورة

النواب البريطانيون يشترون بسكويت بـ 122 ألف جنيه إسترليني

طقس

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

وزير داخلية تركيا

وزير الداخلية التركي يتقدم باستقالته.. تعرف على السبب

المصاب

فيديو.. مصاب بـ «كورونا» يحذر الشباب: لا تفعلوا مثلي

صورة

مخاوف من كارثة إشعاعية جديدة لمفاعل «تشيرنوبيل»

تركته للموت.. باريس تتخلى عن مشرّد مصاب بكورونا

عرب وعالم

كورونا- أرشيفية
كورونا- أرشيفية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مصاب بكورونا ماتت زوجته وابنته: شقيق زوجتي السبب

#

تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

#

اكتشاف 4 حالات كورونا بمؤسسة مجدي يعقوب .. وهذه حالة الطبيب الشهير

#

"مامتتش بكورونا أولادها سبب وفاتها".. أسرار صادمة عن سيدة النجيلة

تجاهلت سلطات العاصمة الفرنسية باريس، معاناة مشرّد مشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وتركه للموت على قارعة الطريق، رغم إبلاغ الطوارئ عنه.
وفي حديثه للأناضول، قال نصيب ضاغلي، أحد طلاب الدراسات العليا في باريس، إنه رأى من على شرفة منزله، مشرداً على قارعة الطريق جالساً قرب متحف اللوفر الشهير، بحدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
وأضاف أن الرجل المشرّد كان يعاني من سعال شديد، أحد أعراض الإصابة بكورونا، على حد وصفه.
وأوضح ضاغلي أنه أبلغ السلطات المعنية في البلاد، بالأمر، إلا أنه تفاجأ بتجاهلها، بل وطالبته بالابتعاد عن الرجل إن كان قريباً منه، والخلود إلى النوم.
ووصف طريقة تعامل موظف الجهة التي تواصل معه بـ"اللامبالاة" وتجاهل معاناة الرجل المشرّد.
وأفاد "ضاغلي" أنه عندما استيقظ صباحاً، وجد مسعفون في المكان الذي كان المشرّد فيه، وهم يحملون رجلاً إلى سيارة الإسعاف، بعد مفارقته الحياة، معرباً عن اعتقاده بأن ذاك الشخص هو المشرّد نفسه.
جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق، تخصيص الفنادق كمأوى للمشردين، غير أن الكثير منهم لا زالوا بالشوارع، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وتتعرض الحكومة لانتقادات كبيرة بسبب سياساتها المتعلقة بالمشردين الذين يتجاوز عددهم في باريس وحدها 3 آلاف و600 شخص.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرار هام من النائب العام بشأن واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية
» وفاة الحاخام الأكبر لليهود إثر إصابته بـ"كورونا"
» "الأطباء العرب": بتدابير احترازية لا ينتقل كورونا من الموتى
» تركته للموت.. باريس تتخلى عن مشرّد مصاب بكورونا
» ترامب للأمريكيين: سننتصر على كورونا
» ممرض متعافي من كورونا: هكذا استقبلي أهل قريتي
» وزير الإعلام : مصر محظوظة بأزمة كورونا لهذا السبب الهام
» وزير الإعلام: المدن الجامعية مجهزة لاستقبال حالات الكورونا
» احذر.. «كورونا» ينتقل على مسافة 4 أمتار في الهواء
» ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد
» "الديهي" يستعين بـ"سامي كمال الدين" لإثبات هذا الأمر على أيمن نور

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية