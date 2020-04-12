  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:37 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عماد أديب

عماد أديب: الرئيس السيسى أدار أزمة كورونا بحكمة وأمانة

عمرو أديب

"أديب" يشيد بإحدى قرى كفر الشيخ.. تعرف على السبب

منحة

تفاصيل هامة بشأن صرف منحة الرئيس للعمالة المؤقتة

الأردن

ماذا فعلت الأردن للقضاء على تفشي فيروس كورونا؟

أسامة هيكل

وزير الإعلام : قلقون من رمضان.. والكورة في ملعب هؤلاء

صورة

النواب البريطانيون يشترون بسكويت بـ 122 ألف جنيه إسترليني

طقس

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

وزير داخلية تركيا

وزير الداخلية التركي يتقدم باستقالته.. تعرف على السبب

المصاب

فيديو.. مصاب بـ «كورونا» يحذر الشباب: لا تفعلوا مثلي

صورة

مخاوف من كارثة إشعاعية جديدة لمفاعل «تشيرنوبيل»

"أوبك+" تتفق على خفض إنتاج النفط لهذا الرقم

عرب وعالم

"أوبك": تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر
"أوبك": تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بشرى.. تراجع وفيات "كورونا" في إيطاليا لهذا الرقم

#

"أوبك": مشاورات "أوبك+" ستستمر

#

كورونا تسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط

#

" رضوى الشربيني" تبكي على الهواء.. لهذا السبب

أفضت اجتماعات شاقة منذ الخميس، إلى إعلان أعضاء في تحالف "أوبك+"، مساء الأحد، الاتفاق على أكبر خفض تاريخي لإنتاج النفط، بواقع 9.7 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من مايو/ أيار المقبل.
جاء ذلك، بحسب بيانات صحفية وسلسلة تغريدات على تويتر لوزارات طاقة عالمية ضمن التحالف، عقب انتهاء الاجتماع الذي عُقد عبر دائرة تلفزيونية اليوم.
وأعلنت بلدان السعودية وإيران والكويت وقازاخستان والمكسيك، في تصريحات منفصلة لوزراء النفط والطاقة لديها، عن التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج اعتبارا من الشهر المقبل.
وعبر "تويتر"، أكدت وزارة الطاقة المكسيكية عبر حسابها، على اتفاق 23 دولة على خفض الإنتاج بواقع 9.7 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من مايو المقبل، وهو نفس ما أكدته وزارة الطاقة في قازاخستان.
وأعلن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، الأحد، عن إتمام اتفاق تاريخي على خفض إنتاج النفط بما يقرب من 10 ملايين برميل يوميا، حسبما ذكر عبر تدوينة في حسابه بـ"تويتر".
وقال الوزير: "بفضل من الله ثم بالتوجيهات الحكيمة والجهود المتواصلة والمحادثات المستمرة منذ فجر الجمعة، نعلن الآن عن إتمام الاتفاق التاريخي على خفض الإنتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً، من أعضاء "أوبك+" ابتداء من أول مايو/ أيار 2020 ولمدة شهرين".
بينما قالت وزارة الطاقة السعودية: عُقد اجتماع (أوبك+) اليوم، الذي انتهى بإجماع المنتجين على خفض الإنتاج ابتداء من مايو القادم.
وفي 5 مارس الماضي، تفكك تحالف "أوبك+" الذي يضم أعضاء "أوبك" ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، بعد خلافات بين الرياض وموسكو على تعميق خفض الإنتاج، حتى نهاية 2020.
ولا تشمل أرقام خفض الإنتاج، أرقام خفض أخرى ستعلن عنها بلدان من خارج التحالف مثل كندا والولايات المتحدة والبرازيل وبلدان أخرى.
والخميس، أعلنت بنك جولدمان ساكس، أن صدمة النفط الحالية أكبر من الأرقام المقترحة لخفض إنتاج الخام، في حال تم الاتفاق عليها خلال الطاولة الافتراضية التي ستلتئم اليوم.
وقال جولدمان ساكس في مذكرة بحثية، إن الخفض المقترح والمرجح اعتماده اليوم بعشرة ملايين برميل يوميا، لن يكفي لإحداث التوازن بين العرض والطلب.. "لن تكون هناك قدرة على تحقيق التوازن، إلا بتعميق أكبر في خفض الإنتاج". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة الحاخام الأكبر لليهود إثر إصابته بـ"كورونا"
» "الأطباء العرب": بتدابير احترازية لا ينتقل كورونا من الموتى
» تركته للموت.. باريس تتخلى عن مشرّد مصاب بكورونا
» ترامب للأمريكيين: سننتصر على كورونا
» ممرض متعافي من كورونا: هكذا استقبلي أهل قريتي
» وزير الإعلام : مصر محظوظة بأزمة كورونا لهذا السبب الهام
» وزير الإعلام: المدن الجامعية مجهزة لاستقبال حالات الكورونا
» احذر.. «كورونا» ينتقل على مسافة 4 أمتار في الهواء
» ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد
» "الديهي" يستعين بـ"سامي كمال الدين" لإثبات هذا الأمر على أيمن نور
» إعلامي: "الدولة لن تسمح لفاسد أن يخرج لسانه لها"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية