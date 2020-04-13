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إسرائيل.. 402 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

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المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 11 ألفا و145، بعد تسجيل 402 إصابات جديدة.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها سجلت 402 إصابة جديدة رفعت الإجمالي إلى 11 ألفا و145، توفي منهم 103.
وأضافت أن "عدد الحالات الخطيرة ارتفع إلى 183، وعدد الحالات الموصولة على جهاز التنفس الاصطناعي إلى 131، بينما تماثل 1627 حالة للشفاء، وبقيت 9077 حالة طفيفة".
والأحد، أعلنت الصحة الإسرائيلية، ارتفاع وفيات كورونا إلى 103، إثر تسجيل حالتي وفاة.

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