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"الأطباء العرب": بتدابير احترازية لا ينتقل كورونا من الموتى

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قال اتحاد الأطباء العرب، الأحد، إن تجهيز ودفن موتى جائحة كورونا، لا ينقل العدوى، في حال الالتزام بالتدابير الاحترازية.
وأوضح ، في بيان له الأحد، أن "عدوى كورونا لا تنتقل من المتوفى عقب دفنه، ولا يوجد إطلاقًا أية خطورة من دفنه في المقابر، وبعد تحلل جسم الإنسان ينتهي الفيروس".
ودعت الدكتورة مها فتحي، أمين عام الجمعية المصرية لمكافحة العدوى، تابعة للاتحاد، إلى "التعامل مع المتوفى بكورونا خلال عملية الغسل والدفن معاملة المريض بالفيروس في العناية المركزية، من حيث الالتزام الكامل بكافة التدابير الاحترازية الوقائية".
وتابعت أن "وزارة الصحة المصرية طمأنت المصريين بشأن طريقة الدفن والغسل لضحايا الفيروس، فعند الوفاة يتم إكمال التعامل مع الحالات بإجراءات العزل نفسها، وبعد الغسل والتكفين يتم النقل بسيارة إسعاف، والجثمان يكون في كيس غير منفذ للسوائل داخل صندوق مغلق لا يُفتح إلا في المدفن".

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