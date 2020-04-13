» وفاة الحاخام الأكبر لليهود إثر إصابته بـ"كورونا"

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توفي الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل (أعلى مرجعية دينية)، إلياهو باكشي، مساء الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "باكشي (79 عاما)، تدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة من اليوم (الأحد)، قبل أن يتم إعلان وفاته".
وكان باكشي يرقد في مستشفى "تشعاري تصيدق" في مدينة القدس، منذ نحو 3 أسابيع، وتراجعت صحته في الأيام الأخيرة بشكل خطير، بسبب تفاقم أعراض إصابته بفيروس كورونا.
وبوفاة باكشي، يرتفع عدد الوفيات في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، إلى 104 حالات، من بين 11 ألفا و145 إصابة سجلتها وزارة الصحة في البلاد، حتى مساء الأحد.
ويقطن باكشي في القدس، وشغل منصب حاخام إسرائيل الأكبر (ريشون ليتسيون)، بين عامي 1993- 2003.
والحاخامية العليا هي أعلى مرجعية دينية في إسرائيل ويترأسها حاخامان أكبران، الأول يمثل اليهود الشرقيين (السفارديم)، والثاني يمثل اليهود الغربيين (الأشكيناز).
والقدس الغربية هي أكبر بؤرة لتفشي كورونا في إسرائيل، حيث وصل عدد المصابين بها إلى 1959، وفق "يديعوت أحرنوت". -

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