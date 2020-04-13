ابنة محمد شومان تهاجمه: أنا وإخواتي عايزين نحذف اسمك من بطايقنا

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محمد شومان
محمد شومان
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محمد شومان

شنت لجين - ابنة الفنان المصري محمد شومان - هجوما شرسا عليه ، مطالبة بعدم حديثه باسمها أو اسم إخوانها بسبب مواقفه الداعمة للإخوان.

وقالت "لجين" في مقطع فيديو متداول لها: انا لجين شومان، بنت محمد شومان اللي اصدر بيان على صفحته الرسمية بيناشد السلطات انها تنقذ اسرته اللي بتموت بالبطئ .. اسرته اللي هي انا واختي و اخويا وانهم يفرجوا عن اخويا من غير اي شروط .. مبدأيا احنا مش اسرتك عشان انت مجرد اسم علي  البطاقة احنا ليس لنا اي صلة بيك وقطعنا كل ما لينا علاقة بيك من 5 سنين .. وابنك انت متحملتش مسؤليته من وهو عنده سنة ونص واللي اتربي مع أمه.

وأضافت: اضطريت آسفه اعمل الفيديو ده بعد ما تجنبته لسنين، لاسباب كتير اوى منها ان ناس قليله جدا اللي تعرف انك بابايا. فعلا كان نفسي اكمل كده و محدش يعرف .. انت بتتكلم بلسانا ده مش من حقك,إنت مش رب اسرتنا .. رب اسرتنا هي امي انت مش مسؤل عننا,هما بيحققوا مع اخويا عشان يعرفوا انه مالوش صلة بيك وهما عارفين ده و هيطلع بس مالكش دعوة انت.

واستدركت : عايز تعمل اب انزل وواجه لكن مش قاعد ف بلد تانية وبتتكلم وحاولنا كتير نشيل اسمه من البطاقة بس معرفناش وبوجه رسالة للسلطات يعرفونا ازاي نتبرأ خالص منه يعرفونا ازاي.

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