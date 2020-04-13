» فنانة شهيرة تظهر بالحجاب وبدون مكياج وتبرر لجمهورها السبب

13 أبريل 2020 - 07:12 ص

أثارت الراقصة فيفي عبده موجة من الجدل بعد ظهورها بالحجاب وبدون مكياج على الوجه.



واستغرب متابعو الراقصة فيفي عبده عبر انستجرام المظهر الذي ظهرت به ، لكنها بررته بتبرير مختلف تماما عما ظنه الجميع .



وقالت "فيفي" في الفيديو: الواحد 24 ساعة بيفضل حاطط مكياج الوش بيتعب جدا وبيرهق، الواحد بيبقى محتاج يريح شوية، الحقيقة أن أنا فكرت أن أريح وشي شوية واعملكم الفيديو ده وأقولكم إيه رأيكم فيا من غير مكياج.



وكان عدد من الفنانين والفنانات أعلنوا انتظامهم في الصلوات بعد انتشار مرض كورونا.



