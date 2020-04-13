  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:48 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رسميا.. عقار فرنسي بدولة عربية لعلاج كورونا

علماء: درسنا أجساد المتعافين من كورونا والنتائج كارثة

محمد شومان

ابنة محمد شومان تهاجمه: أنا وإخواتي عايزين نحذف اسمك من بطايقنا

مصطفى بكري

بكري: انتظروا مفاجأة وزيرة الصحة التي كلفها بها السيسي

رينيه فايلر

الخطيب: فايلر سيؤدب أحمد فتحي بهذه الطريقة

عماد أديب

عماد أديب: الرئيس السيسى أدار أزمة كورونا بحكمة وأمانة

عمرو أديب

"أديب" يشيد بإحدى قرى كفر الشيخ.. تعرف على السبب

منحة

تفاصيل هامة بشأن صرف منحة الرئيس للعمالة المؤقتة

الأردن

ماذا فعلت الأردن للقضاء على تفشي فيروس كورونا؟

أسامة هيكل

وزير الإعلام : قلقون من رمضان.. والكورة في ملعب هؤلاء

صورة

النواب البريطانيون يشترون بسكويت بـ 122 ألف جنيه إسترليني

فنانة شهيرة تظهر بالحجاب وبدون مكياج وتبرر لجمهورها السبب

الصفحة الأخيرة

فنانة
فنانة
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تعلن طلاقها وتكشف السبب الصادم

#

فنانة شهيرة تظهر بـ"الكمامة" بأحد المطارات وتثير الجدل

#

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن الاعتزال وتكشف السبب

#

فنانة شهيرة تظهر "لايف" من غرفة العمليات في حالة مأساوية

فيفي عبده

لحجاب

أثارت الراقصة فيفي عبده موجة من الجدل بعد ظهورها بالحجاب وبدون مكياج على الوجه.

واستغرب متابعو الراقصة فيفي عبده عبر انستجرام المظهر الذي ظهرت به ، لكنها بررته بتبرير مختلف تماما عما ظنه الجميع .

وقالت "فيفي" في الفيديو: الواحد 24 ساعة بيفضل حاطط مكياج الوش بيتعب جدا وبيرهق، الواحد بيبقى محتاج يريح شوية، الحقيقة أن أنا فكرت أن أريح وشي شوية واعملكم الفيديو ده وأقولكم إيه رأيكم فيا من غير مكياج.

وكان عدد من الفنانين والفنانات أعلنوا انتظامهم في الصلوات بعد انتشار مرض كورونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد انتشار كورونا .. فنانة شهيرة تستعين بآية من الإنجيل عن الموت
» محمد رمضان يحذف فيديو "الكلب البلدي" بعد اتهامه بالإساءة لفنان شهير
» فنانة شهيرة تظهر بالحجاب وبدون مكياج وتبرر لجمهورها السبب
» قرار هام من النائب العام بشأن واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية
» وفاة الحاخام الأكبر لليهود إثر إصابته بـ"كورونا"
» "الأطباء العرب": بتدابير احترازية لا ينتقل كورونا من الموتى
» تركته للموت.. باريس تتخلى عن مشرّد مصاب بكورونا
» ترامب للأمريكيين: سننتصر على كورونا
» ممرض متعافي من كورونا: هكذا استقبلي أهل قريتي
» وزير الإعلام : مصر محظوظة بأزمة كورونا لهذا السبب الهام
» وزير الإعلام: المدن الجامعية مجهزة لاستقبال حالات الكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية