  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:49 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رسميا.. عقار فرنسي بدولة عربية لعلاج كورونا

علماء: درسنا أجساد المتعافين من كورونا والنتائج كارثة

محمد شومان

ابنة محمد شومان تهاجمه: أنا وإخواتي عايزين نحذف اسمك من بطايقنا

مصطفى بكري

بكري: انتظروا مفاجأة وزيرة الصحة التي كلفها بها السيسي

رينيه فايلر

الخطيب: فايلر سيؤدب أحمد فتحي بهذه الطريقة

عماد أديب

عماد أديب: الرئيس السيسى أدار أزمة كورونا بحكمة وأمانة

عمرو أديب

"أديب" يشيد بإحدى قرى كفر الشيخ.. تعرف على السبب

منحة

تفاصيل هامة بشأن صرف منحة الرئيس للعمالة المؤقتة

الأردن

ماذا فعلت الأردن للقضاء على تفشي فيروس كورونا؟

أسامة هيكل

وزير الإعلام : قلقون من رمضان.. والكورة في ملعب هؤلاء

صورة

النواب البريطانيون يشترون بسكويت بـ 122 ألف جنيه إسترليني

محمد رمضان يحذف فيديو "الكلب البلدي" بعد اتهامه بالإساءة لفنان شهير

الصفحة الأخيرة

محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بالصور.. تسريب فيديو فاضح لنجم شهير مع صديقته

#

مرتديا قناعا ذهبيا.. محمد رمضان يتجول ليلا ( فيديو)

#

بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي

#

بعد الطيار المفصول.. محمد رمضان يتبرع لأحد المستشفيات

محمد رمضان

احمد فهمي

حالة من الشد والجذب حدثت بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد فهمي بعدما أكد الأخير أنه لا يحب العمل مع "رمضان" بسبب اختلاف المدرسة الفنية الخاصة بهما.

وعاد رمضان ونشر مقطعا فيديو قديما لأحمد فهمي يشيد فيه بأدائه ويتمنى العمل معه لكي يبين تناقض تصريحاته .

المعركة أخذت جانبا ساخنا ، بعدما نشر رمضان مقطعا فيديو لكلب يطارد سيارته ، وعلق عليه قائلا: الكلب البلدي بيهوهو مع التراك سينك.

واتهم بعض المتابعين "رمضان" بالإساءة لـ"فهمي" خاصة وأنه قام ببطولة فيلم يسمى "كلب بلدي".

وعاد "فهمي" و نشر مقطعا فيديو له أثناء مداعبته لكلابه ، معلقا : مش فاضي أرد عليك عشان قاعد مع ناس أهم منك بكتير.

وقرر محمد رمضان حذف الفيديو الخاص بـ"الكلب" من على صفحته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد انتشار كورونا .. فنانة شهيرة تستعين بآية من الإنجيل عن الموت
» محمد رمضان يحذف فيديو "الكلب البلدي" بعد اتهامه بالإساءة لفنان شهير
» فنانة شهيرة تظهر بالحجاب وبدون مكياج وتبرر لجمهورها السبب
» قرار هام من النائب العام بشأن واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية
» وفاة الحاخام الأكبر لليهود إثر إصابته بـ"كورونا"
» "الأطباء العرب": بتدابير احترازية لا ينتقل كورونا من الموتى
» تركته للموت.. باريس تتخلى عن مشرّد مصاب بكورونا
» ترامب للأمريكيين: سننتصر على كورونا
» ممرض متعافي من كورونا: هكذا استقبلي أهل قريتي
» وزير الإعلام : مصر محظوظة بأزمة كورونا لهذا السبب الهام
» وزير الإعلام: المدن الجامعية مجهزة لاستقبال حالات الكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية