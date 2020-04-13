» بعد انتشار كورونا .. فنانة شهيرة تستعين بآية من الإنجيل عن الموت

أحمد عادل شعبان
في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا في غالبية دول العالم ، أصبحت تدوينات الفنانين والمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة عن المعتاد.
ونشرت الفنانة "سيمون" آية من الإنجيل عبر حسابها بـ "تويتر" .
وجاءت الآية التي نشرتها سيمون كالتالي: أَنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا.
وكان عدد من الفنانين أعلنوا انتظامهم في الصلاة بعد أزمة كورونا .. على رأسهم أصالة وشيرين عبد الوهاب.
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