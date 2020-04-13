أمريكا تكتشف دواءً مثيرًا لـ كورونا: عالج أغلب الحالات الميئوس منها

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كشفت شركة "جلياد ساينس" الأمريكية عن نتائج مذهلة حققها الدواء التجريبي الخاص بها.

وقالت مجلة «نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين» الطبية والتي تصدر عن جمعية أطباء ماساشوستس إن 53 مريضا من أمريكا وكندا كانت حالتهم الصحية متدهورة للغاية ، وتلقوا إنعاشا للقلب والرئة ووضعوا على أجهزة التنفس الصناعي ، أتيح لهم استخدام الدواء الجديد.

وأشارت المجلة إلى أن الدواء الجديد تم استخدامه وفق معادلة "الاستخدام الرحيم" التي تسمح بتجربة بعض الأدوية غير المعتمدة على المرضى لإنقاذهم من الموت وبخاصة في ظل عدم وجود علاج آخر.

على مدار 18 يومًا، تحسن 68% من المرضى، مع 17 من 30 مريضًا استطاعوا الاستغناء عن أجهزة التنفس الميكانيكية. تماثل نصف المرضى للشفاء بشكل كامل في نهاية المطاف، في حين توفي 13%، وكان معدل الوفاة أعلى بين أولئك الذين احتاجوا إلى أجهزة تنفس، حيث مات 18% منهم.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة، جوناثان غرين، مدير علم الأوبئة في مستشفى مركز سيدار- سيناء الطبي في لوس أنجلوس، في بيان: لا يمكننا استخلاص استنتاجات نهائية من هذه البيانات، لكن الملاحظات من هذه المجموعة من المرضى في المستشفى والذين تلقوا علاجًا تضيف للأمل.

مع ذلك، قال ستيفن إيفانز، أستاذ علم الأوبئة الصيدلانية بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، في بيان: البيانات الواردة في هذه الورقة البحثية تكاد تكون غير قابلة للتفسير. هناك بعض الأدلة التي تشير إلى الفعالية، ولكننا ببساطة لا نعرف ماذا كان سيحدث لهؤلاء المرضى لو لم يتم إعطاؤهم الدواء.

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