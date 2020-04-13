3 سيناريوهات تحدد مصير دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

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طرح المغربي عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقي "كاف"، عدة سيناريوهات لاستئناف بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، بعد تأجيلهما لأجل غير مسمى، نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "باه" في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "جمهور الثالثة"، أن "كاف" يسعى لاستكمال المنافسات في منتصف يونيو المقبل، أو في يوليو، والسيناريو الأسوأ هو في أغسطس.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أعلن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويشهد دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا صراع مصري مغربي، حيث يلتقي الزمالك مع الرجاء، والأهلي مع الوداد.

بينما سيلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني، ونهضة بركان مع مواطنه حسنية أغادير، في نصف نهائي الكونفدرالية.


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