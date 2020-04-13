"أديب": حاسس إني في أوروبا

13 أبريل 2020 - 11:17 ص

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمشهد استقبال قرية بالمنوفية للممرض من أهل القرية تم شفاؤه من الكورونا، قائلا: "صورة إيجابية، تشعر وكأنك في أوروبا".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن قرية بأكملها كانت تنتظر الممرض العائد من مستشفى العزل، وكأنه جندي عائد من الحرب ".



وتابع: "مصر مش أقل من أي دولة ، والمصري لما بيشغل مخه أحسن من أي حد، إحنا كمصريين مفيش حاجة تغلبنا ولا حتي كورونا".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.

