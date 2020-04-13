» الاقتصاد العالمي يحتاج لـ 3 أعوام ليتعافى بعد"كورونا"

13 أبريل 2020 - 11:22 ص

أكد خلدون الموقع رئيس مجلس رجال الأعمال السوريين أن أزمة كورونا أثرت على اقتصاديات العالم جميعا و هو ما ينذر بكارثة حقيقية قد لا تتعافى منها دول لفترات طويلة بمعدل نمو بطيء فى ظل استمرار هذه الأزمات .

و أضاف في تصريحات صحفية أن بعض الدول المتقدمة أعلنت انها بحاجة من عامين إلى 3 أعوام بعد انتهاء الأزمة لكى تبدأ فى التعافي فى كافة مناحى الحياة و عودتها الى طبيعتها و خاصة الاقتصادية ..فما حال الدول النامية او العربية التى يعانى اقتصادها منذ فترة فى ظل الظروف العادية .

و أشار إلي ان على الحكومات ان تراعى كافة قطاعات الدولة و منها القطاع الخاص لكى يستمر الجميع بدلا من توقف عجلة الإنتاج تماما مما ينذر بغلق تام و إعلان إفلاس لكثير من مصانع الإنتاج فى ظل تفاقم الأزمة .

ولفت خلدون إلى أن الوضع الاقتصادي مرتبط بما يحدث من أزمة كورونا عالميا ولا نعلم متى و لا كيف ستنتهى هذه الأزمة و كيف سيكون الوضع بعد انتهاء الازمة .. و لكن علينا ان نحاول التفكير فى مواكبة الواقع بحلول منطقية تجعل الجميع يتكاتف و يساعد فى الخروج بأقل الخسائر .

هناك حكومات فى اوروبا بدأت فى مساعدة الصناعة عن طريق الدعم .. وهنا في مصر على الحكومة أن تدعم في خفض أسعار الطاقة من كهرباء وغاز في ظل انخفاض كميات الإستجرار الحالي لهما ، وكذلك تخفيض الضرائب والإلغاء( لهذه الفترة) وتأجيل وجدولة المستحقات المتوجبة الدفع.