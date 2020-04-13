بالأسماء.. "شوبير" يكشف عن العائدين إلى الأهلى

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن استقرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على استعادة خدمات اثنين فقط من اللاعبين المعارين بشكل نهائي.

وأكد "شوبير" عبر برنامجه الإذاعي على راديو "أون سبورت إف إم"، أن أكرم توفيق لاعب الوسط المعار إلى الجونة، والمدافع محمد عبد المنعم المعار إلى سموحة، تم حسم أمر عودتهما إلى الأهلي الموسم المقبل.

وأضاف قد يعود عدد آخر من لاعبي الأهلي المعارين في الموسم المقبل، لكن استقر "فايلر" وبشكل نهائي على الثنائي المذكور.


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