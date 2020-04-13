"لم تتوف بكورونا".. زوج طبيبة الدقهلية يفجر مفاجأة عن الواقعة

13 أبريل 2020 - 11:28 ص

نعى الدكتور محمد هنداوي، زوج الدكتورة سونيا عارف، زوجته على الهواء عقب وفاتها بفيروس كورونا المستجد قائلا: "أنا مبكتش طول حياتي زي بكائي على مراتي، لله الأمر من قبل ومن بعد والحمد لله رب العالمين".



وأكد "هنداوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن رئيس الوزراء تواصل معه هاتفيًا وقدم واجب العزاء، واعتذر عما بدر من أهالي قرية "شبرا البهو".



وتابع، "ناس جهلة مش فاهمين القانون، ولا عارفين العدوى إزاي، ولكن الحكومة قامت بالواجب وزيادة، وده ريحنا شوية"، مستكملًا: "مش قادر أستوعب ولا أتصور تصرف الأهالي، يعني أنا كنت هوديها فين، أخدها وأمشي بيها في الشارع".



وأكد أنه تم عمل أكثر من مسحة للطبيبة قبل وفاتها، وجاءت النتيجة بفيروس كورونا سلبية، موضحًا أن الطبيبة توفيت بأسباب أخرى جانبية غير كورونا، لأنها كانت تعاني من عدة أمراض أخرى، وتوفيت بعد تعافيها من فيروس كورونا.

