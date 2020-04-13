طلب عاجل لـ "مفتي الجمهورية" ممن حرموا الحج والعمرة

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الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية
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إيمان هاني

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العمرة

كورونا

شوقى علام

الصدقة

ناشد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من كانوا ينوون أداء العمرة هذا العام بأن يتبرعوا بقيمتها للفقراء والمحتاجين والمتضررين من العمالة اليومية، قائلا :"التصدق في وقت الأزمات وفك كربات المحتاجين أرجى للثواب عند الله سبحانه وتعالى".

وأصدرت وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية فيديو موشن جرافيك جديدًا بعنوان: "الصدقة أولى" جاء ذلك في إطار الحملة التي تتبناها دار الإفتاء لدعوة المعتمرين الذين حالت الظروف هذا العام دون أدائهم للمناسك لكي يتصدقوا بتكلفة العمرة،.

وقالت الدار في فيديو الرسوم المتحركة إنه في ظل انتشار الوباء العالمي كورونا والتزامًا بتعليمات السلطات السعودية بتأجيل العمرة فقد راعت الشريعة الإسلامية في مقاصدها الكلية المصلحةَ العامة وقدمتها على المصالح الخاصة.

وأضافت الدار أنه في هذا العصر الذي كثرت فيه المشاكل الاقتصادية، وانتشرت مظاهر الفقر، فإن كفاية الفقراء، وكفالة الأيتام، وعلاج المرضى، وسداد ديون الغارمين، وغير ذلك من وجوه تفريج كربات الناس وسد حاجتهم، كل ذلك مقدم على نافلة الحج والعمرة وأكثر ثوابًا.

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