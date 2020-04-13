  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

طلب عاجل لـ "مفتي الجمهورية" ممن حرموا الحج والعمرة

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

شاهد... صور صادمة لجونسون وخطيبته بعد شفائهما من كورونا

شوبير

بالأسماء.. "شوبير" يكشف عن العائدين إلى الأهلى

قوات أمن سعودية

قرار سعودي جديد بشأن الفئات المستثناة من الحظر

رحلة طيران عاجلة لإعادة المصرين العالقين في لندن

استغاثة عاجلة من المصريين العالقين بأمريكا

ارشيفية

بعد "كورونا".. الصين تسجل إصابات بفيروس جديد

الرئيس الامريكي

"كورونا" يفجع "ترامب" في صديقه

فيروس كورونا

إسرائيل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 11235 والوفيات 110

ارتفاع ضحايا أعاصير أمريكا إلى 20 قتيلا

قتلى في ولاية أمريكية بسبب أعاصير مدمرة "فيديو"

«كورونا» ينتقل من نجم شهير إلى زوجته

أول مذيعة مصرية تصاب بفيروس كورونا

النواب يطالب بإطلاق أسماء الأطباء ضحايا "كورونا" على الشوارع والمدارس

الحياة السياسية

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إسبانيا.. تمديد حالة الطوارئ لأسبوعين بسبب كورونا

#

خبير يكشف تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي

#

مستشفى العزل بالإسماعيلية تعنفي شائعة حرق جثامين ضحايا كورونا

#

كورونا.. "النواب" الأمريكي يصدق على دعم بـ 2.2 تريليون دولار

الجيش

النواب

الشرطة

الأطباء

كورونا

انتقد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بشدة اعتراض عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على دفن جثمان طبيبة، مؤكدا أنه سلوك غريب على المجتمع المصري، ومطالبا بمعاملة الأطباء  المتوفين بفيرس كورونا كشهداء الجيش والشرطة وإطلاق أسمائهم على الشوارع والمدارس والمستشفيات والقرى الخاصة بهم.

وتساءل "وكيل النواب"  في بيان له، كيف سيتعامل الأطباء وهيئة التمريض الذين يقفون  ليل ونهار من أجل علاج الحالات المريضة وهم يشاهدون الناس ترفض دفن زملائهم في مدافن عائلاتهم؟ وكيف سيحاولون تخفيف أوجاع الناس وإسعاف المرضى وعلاجهم.

وأكد وهدان، أنه لابد من توجيه كل الشكر والتقدير  لأطباء مصر لدورهم الملموس فى أزمة كورونا، مؤكدا أنهم  خط الدفاع الأول لنا فى مواجهة فيروس كورونا، وعبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفى حقكم.

وأشار إلى أن درو الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، مضيفا أنه يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الزمالك يرسل مستحقات الثلاثى الأجنبى
» النواب يطالب بإطلاق أسماء الأطباء ضحايا "كورونا" على الشوارع والمدارس
» ارتفاع جديد لأسعار الذهب اليوم.. تعرف عليه
» الاقتصاد العالمي يحتاج لـ 3 أعوام ليتعافى بعد"كورونا"
» صورة تشعل غضب إليسا: "لست جميلة"
» تعليق صادم لفنانة شهيرة بعد وفاة 3من أصدقائها بكورونا
» معيط يطالب بتعاون قاري لمواجهة تداعيات "كورونا"
» نبيل الحلفاوي: "الجيش الأبيض جمع بين الحسنيين"
» مدافن خاصة لضحايا فيرس كورونا بعيدة عن الكتل السكانية
» فيروس كورونا يخطف روح صديق دونالد ترامب
» إسرائيل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 11235 والوفيات 110

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية