  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

طلب عاجل لـ "مفتي الجمهورية" ممن حرموا الحج والعمرة

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

شاهد... صور صادمة لجونسون وخطيبته بعد شفائهما من كورونا

شوبير

بالأسماء.. "شوبير" يكشف عن العائدين إلى الأهلى

قوات أمن سعودية

قرار سعودي جديد بشأن الفئات المستثناة من الحظر

رحلة طيران عاجلة لإعادة المصرين العالقين في لندن

استغاثة عاجلة من المصريين العالقين بأمريكا

ارشيفية

بعد "كورونا".. الصين تسجل إصابات بفيروس جديد

الرئيس الامريكي

"كورونا" يفجع "ترامب" في صديقه

فيروس كورونا

إسرائيل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 11235 والوفيات 110

ارتفاع ضحايا أعاصير أمريكا إلى 20 قتيلا

قتلى في ولاية أمريكية بسبب أعاصير مدمرة "فيديو"

«كورونا» ينتقل من نجم شهير إلى زوجته

أول مذيعة مصرية تصاب بفيروس كورونا

شاهد... صور صادمة لجونسون وخطيبته بعد شفائهما من كورونا

عرب وعالم

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

عالم فيروسات يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن وباء كورونا

#

بعد تدهور حالته.. ممثلة شهيرة: صلوا من أجل بوريس جونسون

#

بعد 50 عامًا من زواجهما.. يتوفيان بفارق ست دقائق بكورونا

#

شاهد.. إيناس عز الدين تنهار من البكاء بعد أزمة كورونا

جونسون

فيروس كورونا

بريطاينا

صور صادمة

ظهر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بعد وقت قصير من خروجه من المستشفى، مع خطيبته كاري سيموندز، وشوهدا وكلبهما يجلسان معا في الجزء الخلفي من سيارة حكومية رسمية.

وأثار بوريس جونسون وخطيبته استغرابا عاما في البلاد نظرا لعدم ارتدائهما ومعهما الحارس الشخصي كمامات الوجه الواقية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


ومن المعلوم أن سيموندز، التي أكملت عزلتها الذاتية بعد معاناتها من أعراض فيروس كورونا المستجد، ستنضم إلى رئيس الوزراء في إقامته.


وقضى جونسون أسبوعا في مستشفى "سانت توماس" بعد تدهور حالته جراء فيروس كورونا؛ بما في ذلك 3 ليال في العناية المركزة.


ونشر لاحقا مقطع فيديو تم تصويره من المرجح داخل مقر إقامته في "داونينج ستريت"، حيث قال إن الخدمة الصحية في البلاد أنقذت حياته بعد إصابته بالفيروس.


وذكر رئيس الوزراء البريطاني بشكل خاص اثنتين من الممرضات قامتا برعايته في المستشفى طوال فترة إقامته، مضيفا "آمل ألا يمانع أحد إذا ذكرت على وجه الخصوص ممرضتين وقفتا بجانب سريري لمدة 48 ساعة؛ إنهما جيني من نيوزيلندا ولويس من البرتغال"، واستمر جونسون في توجيه الشكر للشعب البريطاني بأكمله على تقبله للتباعد الاجتماعي خلال عيد الفصح.


وصرح أنه لمن الصعب العثور على كلمات للتعبير عن شكري، لكن أود أن "أشكر كل شخص في المملكة المتحدة بأكملها على الجهد والتضحية التي يقدمونها وما يبذلون، لأن الملايين في جميع أنحاء هذا البلد يفعلون الشيء الصحيح بالرغم من معاناتهم من مشقة العزلة الذاتية".


وارتفع عدد الوفيات في بريطانيا جراء فيروس "كورونا" إلى 10612 شخصا، كما بلغ عدد الإصابات 84.279 حالة بعد تشخيص إصابة 5.288 آخرين.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الزمالك يرسل مستحقات الثلاثى الأجنبى
» النواب يطالب بإطلاق أسماء الأطباء ضحايا "كورونا" على الشوارع والمدارس
» ارتفاع جديد لأسعار الذهب اليوم.. تعرف عليه
» الاقتصاد العالمي يحتاج لـ 3 أعوام ليتعافى بعد"كورونا"
» صورة تشعل غضب إليسا: "لست جميلة"
» تعليق صادم لفنانة شهيرة بعد وفاة 3من أصدقائها بكورونا
» معيط يطالب بتعاون قاري لمواجهة تداعيات "كورونا"
» نبيل الحلفاوي: "الجيش الأبيض جمع بين الحسنيين"
» مدافن خاصة لضحايا فيرس كورونا بعيدة عن الكتل السكانية
» فيروس كورونا يخطف روح صديق دونالد ترامب
» إسرائيل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 11235 والوفيات 110

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية