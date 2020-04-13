شاهد... صور صادمة لجونسون وخطيبته بعد شفائهما من كورونا

13 أبريل 2020 - 12:06 م

ظهر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بعد وقت قصير من خروجه من المستشفى، مع خطيبته كاري سيموندز، وشوهدا وكلبهما يجلسان معا في الجزء الخلفي من سيارة حكومية رسمية.









وأثار بوريس جونسون وخطيبته استغرابا عاما في البلاد نظرا لعدم ارتدائهما ومعهما الحارس الشخصي كمامات الوجه الواقية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









ومن المعلوم أن سيموندز، التي أكملت عزلتها الذاتية بعد معاناتها من أعراض فيروس كورونا المستجد، ستنضم إلى رئيس الوزراء في إقامته.









وقضى جونسون أسبوعا في مستشفى "سانت توماس" بعد تدهور حالته جراء فيروس كورونا؛ بما في ذلك 3 ليال في العناية المركزة.









ونشر لاحقا مقطع فيديو تم تصويره من المرجح داخل مقر إقامته في "داونينج ستريت"، حيث قال إن الخدمة الصحية في البلاد أنقذت حياته بعد إصابته بالفيروس.









وذكر رئيس الوزراء البريطاني بشكل خاص اثنتين من الممرضات قامتا برعايته في المستشفى طوال فترة إقامته، مضيفا "آمل ألا يمانع أحد إذا ذكرت على وجه الخصوص ممرضتين وقفتا بجانب سريري لمدة 48 ساعة؛ إنهما جيني من نيوزيلندا ولويس من البرتغال"، واستمر جونسون في توجيه الشكر للشعب البريطاني بأكمله على تقبله للتباعد الاجتماعي خلال عيد الفصح.









وصرح أنه لمن الصعب العثور على كلمات للتعبير عن شكري، لكن أود أن "أشكر كل شخص في المملكة المتحدة بأكملها على الجهد والتضحية التي يقدمونها وما يبذلون، لأن الملايين في جميع أنحاء هذا البلد يفعلون الشيء الصحيح بالرغم من معاناتهم من مشقة العزلة الذاتية".







