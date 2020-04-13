صدمة بالصور..العثور على جثة فنانة شهيرة "متعفنة" داخل منزلها

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محمد فضل- متابعات

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بدأت تفاصيل الواقعة المآساوية، بعد أن غابت الفنانة عن الأنظار لمدة أيام، حتى بدت رائحة كريهة تفوح من شقتها، فحاول الجيران الطرق على الباب للاطمئنان عليها إلرا أنها لم تجب ما دفعهم إلى طلب الأمن.

وبحضور قوات الأمن عثرت على جثة الممثلة ومقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة في الهند فيشوا شانتي متوفاة في ظروف غامضة في منزلها.

وبينما أظهرت التحقيقات الأولية أن الوفاة قد تكون ناتجة عن سقوط بسبب فقدان للوعي نتيجة إفراطها في تناول بعض المشروبات.

وأعرب بعض الجيران عن اعتقادهم بأنها ربما انتحرت لتتخلص من حالة الاكتئاب التي تعيشها بسبب ضائقة مادية تعاني منها وخصوصاً مع فرض إجراءات الحجر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان قد تم استجواب عدد من جيرانها الذين أفادوا بأنها لم تخرج من منزلها منذ 4 أيام وأنها تتبع قواعد الحجر الصحي.



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