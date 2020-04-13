"أشعلت النار في نفسها"..قصة "ملاك" التي هزت دولة عربية

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قصة صور شيخ الأزهر والسيدة التي أشعلت مواقع التواصل

العراق

زوج

حرق نفسها

ملاك حيدر

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، في العراق على وقع جريمة بشعة، ارتكبتها فتاة تدعى "ملاك حيد الزبيدي" بإشعال النيران في نفسها أمام زوجها.

وتداول النشطاء، فيديو للواقعة وفيديوهات وهي ترقد في المستشفى بعد إنقاذها من جانب والد زوجها في حين كان زوجها واقفًا يشاهدها وهي تحترق، وسط موجة غضب كبيرة ومطالبات بمحاكمة زوجها.

والشابة العراقية متزوجة منذ فترة قريبة، وما حدث لها كان إثر شجار نشب مع زوجها بعد تعنيفه لها وضربها ضربا مبرحا، وحرمانها من زيارة منزل أهلها أكثر من 8 أشهر متواصلة، إلى أن ضاقت بها سبل الحياة، فأقدمت على حرق نفسها.

وتطورت القصة بشكل كبير، وغدت أشبه بقضية رأي عام، خصوصا بعد أن تداولت معلومات بأن الزوج المعتدي ضابط مسؤول.

وبعد الانتشار الواسع للواقعة، صرح وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، أن قائد شرطة محافظة النجف العميد فائق الفتلاوي أطلع الوزير على الإجراءات المتخذة.





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