كورونا باقٍ حتى الشتاء.. توقعات صادمة بشأن الفيروس القاتل

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أنه يتوقع بقاء كورونا في إيران حتى الشتاء المقبل على الأقل، مؤكدا رفض بلاده نظرية "مناعة القطيع" في مكافحة الفيروس.

وتوقع جهانبور خلال مؤتمر صحفي، أن يصاب نحو 10% من الإيرانيين بالفيروس، مضيفا أنه في أسوأ الحالات قد يصاب 15% منهم بكورونا.

وقال جهانبور إن إيران تواجه في فصل البرد سنويا تفشي فيروس "إنفلونزا-A"، وأنه في حال لم تنجح جهود القضاء على كورونا حتى الخريف المقبل، فإن إيران ينبغي أن تكون مستعدة لمواجهة الفيروسين معا، أي كورونا والإنفلونزا.

وشدد جهانبور على أن أي دراسة تتم في العالم من أجل اكتشاف دواء لفيروس كورونا تتم بالموازاة في إيران كذلك، معربا عن أمله بالتوصل إلى لقاح للفيروس خلال 9 شهور.

وكشف جهانبور أن الإصابات بالفيروس ازدادت مؤخرا في 4 أو 5 أقاليم إيرانية، وأن منحى الإصابات في بقية الأقاليم اتخذ اتجاها أفقيا ثابتا، معربا عن أمله بالتمكن من السيطرة على تفشي الفيروس خلال الأسابيع المقبلة.



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