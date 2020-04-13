فصل إلكتروني للمعلم والطلاب.. التعليم توضح ماهية «إدمودو»

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أوضح لدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل المنصة الإضافية ادمودو، موضحا أنها ستكون فى كل مدرسة فى مصر من مدارسنا الحكومية من أجل تواصل الطالب مع المعلم تحت إشراف ولى الأمر بشكل مباشر، على فصل افتراضى يوازى الفصل الحقيقى فى المدرسة فالطالب يجد نفسه فى نفس الفصول التى كانت فى المدرسة، مشيرا إلى أن ادمودوا جزء من منظومة التعليم الجحديدة والوزارة مهتمة بها فى الفترة الحالية والسنوات المقبلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الدولة تفكر بداية من الخريف المقبل أن يكون هناك حلول لكل من لا يستطيع الدخول على الانترنت، مشيرا إلى أن الدخول على المنصة الجديدة يتم من خلال إنشاء حساب على المنصة ثم يدخل الطالب على أيقونة " أبدا" ثم يدخل على صفحة جديدة على نفس المنصة، ثم يضغط على كلمة ادمودو بعد الحصول على رمز الفصل من معلم الفصل، وفى هذه الحالة أما أن يكون الطالب عضو فى المنصة الإلكترونية ادمودو فيتم التسجيل مباشرة بالاسم وكلمة السر، مضيفا: "فى حالة ما لم يكن الطالب عضو فى ادمودو، ولسه جديد مفيش حساب يتم إنشاء حساب، كما يستطيع الدخول إذا كان هناك حساب على جوجل".

 وأكد الوزير: أنه فى حالة إنشاء حساب جديد سيتم تحديد من يرغب فى التسجيل سواء معلم أو طالب أو ولى أمر ولكل فئة من هؤلاء رمز مختلف سواء معلم أو طالب، وتسجيل الطالب على المنصة يطلب منه تسجيل اسم العائلة ثم رمز الفصل وهو الذى يحصل عليه الطالب من المدرسة، ثم يختار كلمة السر واسم المستخدم وبعدها يدخل الطالب على السيستم، قائلا: مهمة الدخول على ادمودو سهلة جدا.

وأشار الوزير، إلى أن الدخول على ادمودو يظهر للطالب الفصول الذى هو عضوا فيها ويبدأ التواصل بين الطلاب والمعلمين، ويستطيع الطالب تكوين مكتبة خاصة به من فيديوهات وواجبات وخلافة فى حقيبة الضهر الموجودة على منصة ادمودو، ويستطيع معلم الفصل إدارة المنصة والفصول الافتراضية، مؤكدا أن دور المعلم مهم جدا فى تحميل المواد على المنصة وفى التوجيه والإرشاد.

وكشف الوزير، أنه سيتم توفير إرشادات لاستخدام موقع ومنصة ادمودو بشكل أكبر ودليل للطالب، وأيضا إرشادات موازية لمنصة البث المباشر بالإَضافة إلى القنوات التعليمية.

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