رغم ارتدائها الحجاب.. الفنانة أمل حجازي تصدم الجميع بفيديو جريء

13 أبريل 2020 - 04:37 م

أحدث فيديو موجة غضب وصدمة لدى جمهور الفنانة اللبنانية الشهيرة أمل حجازي التي قررت ارتداء الحجاب، وذلك بسبب إعادة نشر قناة LBC اللبنانية برنامج "يا ليل يا عين"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في وقت عرضه قبل سنوات طويلة، والذي كانت تشارك فيها أمل حجازي، قبل قرار ارتدائها الحجاب.

وبدت الفنانة اللبنانية بإطلالة جريئة نظرًا لارتدائها ملابس وصفها البعض بالفاضحة، معبرين عن غضبهم من عدم تماشي ما تقدمه القناة عن الفنانة مع وضعها الحالي، إذ أنها لا تحب رؤيتها بهذه الملابس مرة أخرى بعد التزامها بالزي المحتشم.

وأثارت هذه الحلقة غضب جمهور الفنانة خاصة أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، واعتمدت الإطلالات المحتشمة منذ فترة ليس بقصيرة، حيث رأى البعض أن هذه الغلطة لا يمكن تجاوزها، وأنه كان من الأجدر أن تحترم القناة قرار الفنانة، وأن لا تبث الحلقة التي حلت كضيفة عليها.





