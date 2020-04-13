  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر08:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هالة زايد

"الصحة": 125 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و5 حالات وفاة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هكذا أنقذ الرئيس الملايين من "كورونا"

بوتين والسيسي

روسيا تدخل على خط أزمة سد النهضة

شومان وابنته

ابنة "شومان" تفجر مفاجأة: "تبرأي منه ليس بسبب مواقفه السياسية"

صورة

"محمد صلاح" يتعرض لصدمة غير متوقعة

مستشفى مارمرقس

إغلاق مستشفى "مار مرقس" بعد الاشتباه في خمس حالات بـ"كورونا"

جمال قطب

وفاة الشيخ جمال قطب بشكل مفاجيء تاركًا وصية غريبة

كورونا- أرشيفية

ارتفاع كبير في أعداد ضحايا ومصابي كورونا حول العالم

مجلس الأمة الكويتي

تداعيات اقتصادية لـ"كورونا".. خفض المرتبات الكبيرة في الكويت

إسبانيا تعتقل مغربيا ًلانتمائه لـ"خلية متطرفة"

مفاجأة.. إسبانيا تخفف قيود الحظر وعودة العمل

كورونا.. ارتفاع كبير فى وفيات كندا

آخر الأخبار

صورة
صورة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

كورونا.. 6 وفيات في إسرائيل ترفع الحصيلة إلى 101

#

كورونا.. 9 وفيات في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 95

#

كورونا.. تسجيل 10 حالات وفاة جديدة فى المغرب

#

ارتفاع وفيات كورونا لـ 92 بإسرائيل

أظهرت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 734 حالة، ما يزيد بنسبة حوالي 9% على الحصيلة السابقة.

وحسب بيانات اليوم الاثنين، فقد سجلت 60 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث كانت حصيلة الوفيات يوم الأحد عند 674 وفاة.

وارتفع أيضا إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كندا من 23719 شخصا أمس الأحد إلى 24804 أشخاص خلال يوم واحد.

وكان مسؤولو الرعاية الصحية في كندا قد رجحوا يوم الخميس الماضي أن عدد ضحايا الفيروس قد يصل إلى ما بين 11 ألف شخص و22 ألفا.

كما لم يستبعد رئيس الوزراء جاستين ترودو أن تتطلب السيطرة على الوضع وقتا طويلا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» انخفاض كبير فى إصابات "كورونا" بإيطاليا
» "محمد صلاح" يتعرض لصدمة غير متوقعة
» استرداد 2 مليون متر تعديات على أملاك الدولة
» فيديو صادم للتخلص من موتى "كورونا" بأمريكا
» استئناف دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدون جمهور
» كورونا.. ارتفاع كبير فى وفيات كندا
» هل ينتقل كورونا عن طريق القطط والكلاب؟.. الصحة العالمية تجيب
» إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد اشتباه إصابات بكورونا
» إسبانيا تخفف إجراءات العزل
» الكويت تتشح بالسواد حزنًا على رحيل"المطيري" بـ"كورونا"
» فصل إلكتروني للمعلم والطلاب.. التعليم توضح ماهية «إدمودو»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:06 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية