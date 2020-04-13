ابنة "شومان" تفجر مفاجأة: "تبرأي منه ليس بسبب مواقفه السياسية"

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محمد فضل

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السياسة

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ابنة

محمد شومان

فجرت "لوجين" ابنة الفنان محمد شومان الذي انضم لقنوات الإخوان في الخارج، مفاجأة عن سبب تبرأها من والدها ومطالبتها الدولة بحذف اسم والدها من بطاقتها، مؤكدة أن موقفها منه ليس بسبب مواقفه السياسية ولكن لأسباب أخرى.

وأشارت إلى أنه تم القبض على أخيها، لكنها تعلم أنه مجرد إجراء أمني ، وسيتم الإفراج عنه بمجرد تأكدهم من أنه ليس له علاقة بشيء.

وأضافت "لوجين شومان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الاثنين، أننا نحتاج لدعم الدولة في التخلص من اسمه، معقبة: "دا أكتر شبح بنواجهه وعايزين نتخلص منه، في ناس بتتأذي بسببه"، مشيرة إلى أن والدها كان متزوج من سيدتين ولديها أخت شقيقه وأخ من والدها فقط لكن علاقتهم بشقيقها جيدة جدًا.

وتابعت ابنة الفنان محمد شومان، أنهم لا يعلموا أي شيء عن والدها منذ 5 سنوات، مضيفة: "قربت انسى اسمه وشكله وصوته، وقطعنا صلتنا به تمامًا منذ 5 سنوات، وكل اللي يعرفنا يعرف اننا مستقلين عنه تمامًا".

وأردفت باكية: "أن حديثي عن والدي بهذه الصورة ليس سهل، وهذا الموضوع ليس موضع نقد ونقاش، فالموضوع ليس له علاقة بالسياسة وإنما له علاقة بهدم أسرة، ولست نادمة على تبرأي منه وطلبي حذف اسمه من البطاقة"، معقبة: "مش باقي ليا منه غير اسمه وهو سبب مشاكلي وتعبي".


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