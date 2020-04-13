» انخفاض كبير فى إصابات "كورونا" بإيطاليا

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سجلت إيطاليا انخفاضا في الحصيلة اليومية للمصابين الجدد بفيروس كورونا اليوم الاثنين، فيما ارتفع عدد الوفيات مقارنة مع إحصاءات يوم الأحد.

وبلغت الحصيلة اليومية للوفيات 566 حالة، فيما كانت 431 أمس الأحد.

أما حصيلة الإصابات الجديدة، فانخفضت من 4092 أمس إلى 3153 اليوم، ما يعتبر أدنى حصيلة يومية للمصابين الجدد منذ 7 أبريل الجاري.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 20465 حالة وإجمالي عدد المصابين بالفيروس 159 ألفا و516 حالة.

ويستمر انخفاض عدد المصابين في غرف العناية المركزة لليوم العاشر، حيث وصل إلى 3260 شخصا اليوم مقابل 3343 أمس الأحد.

وازداد عدد المتعافين من 34211 شخصا إلى 35435 شخصا.

يذكر أن إيطاليا تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات بسبب كورونا، والمركز الثالث من حيث انتشار الفيروس بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.



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