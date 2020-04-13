هكذا أنقذ الرئيس الملايين من "كورونا"

13 أبريل 2020 - 08:04 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لولا ما حققناه خلال 6 سنوات من انجازات والتي يستغرق انجازها 20-30 عام، لكنا تراجعنا للخلف 60 عام، ولو لم يكن هناك برنامج للإصلاح الاقتصادي لما تحملنا تداعيات أزمة كورونا، مشددًا على أن ما تحقق خلال الـ 6 سنوات الماضية حمى مصر من الانهيار الشامل اقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن نجاح حملة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، ساهم في نجاح مصر في إدارة أزمة فيروس كورونا، ولولا هذه الحملة لكان ضحايا كورونا في مصر بالملايين.

وتابع "الديهي"، أن نسبة الإصابة بفيروس سي خلال السنوات الماضية كانت 7% من عدد السكان، والمبادرات الصحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت في القضاء عليه، ولو لم يتم علاجهم لكانوا الآن ضحايا لفيروس كورونا.