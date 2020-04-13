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90 ألف مواطن يصرفون منحة العمالة غير المنتظمة في أول يوم

الحياة السياسية

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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أحمد سالم

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه أجرى جولة واسعة في 4 محافظات وتفقد من خلالها أكثر من 12 منفذا من مكاتب البريد والمدارس وفروع البنك الزراعى المصرى، مشيرا إلى أنه وجد أن عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة تسير بشكل مُرضٍ جداً.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المواطنين يجلسون بشكل متباعد، ونظام يليق بالمواطن المصرى ويراعى الحالة الحالية، حيث هناك ميكنة كاملة لعملية الصرف، ويتوجه المواطن للمنفذ، كما يتم فتح حساب له عبر البريد أو البنك الزراعى المصرى، وأن الدفعتين التاليتين تصرف من خلال إيداع المبلغ في حسابات المواطن.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هناك أكثر من 90 ألف شخص صرفوا المنحة حتى الآن، موضحاً أن المتخلفين ممن وصلت لهم رسالة حقهم محفوظ وسيتم إبلاغهم بموعد صرف جديد في الأيام المقبلة.

وأكد وزير الاتصالات، أنه لن يسمح للدخول لمن يحمل رسالة خاصة باليوم الذى يتم الصرف فيه، مشيرا إلى أن المواطنين على وعى بالظروف الحالية، حيث هناك التزام بالجلوس على مسافات متباعدة، وكذلك الكمامة.

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