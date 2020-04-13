  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر08:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هالة زايد

"الصحة": 125 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و5 حالات وفاة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هكذا أنقذ الرئيس الملايين من "كورونا"

بوتين والسيسي

روسيا تدخل على خط أزمة سد النهضة

شومان وابنته

ابنة "شومان" تفجر مفاجأة: "تبرأي منه ليس بسبب مواقفه السياسية"

صورة

"محمد صلاح" يتعرض لصدمة غير متوقعة

مستشفى مارمرقس

إغلاق مستشفى "مار مرقس" بعد الاشتباه في خمس حالات بـ"كورونا"

جمال قطب

وفاة الشيخ جمال قطب بشكل مفاجيء تاركًا وصية غريبة

كورونا- أرشيفية

ارتفاع كبير في أعداد ضحايا ومصابي كورونا حول العالم

مجلس الأمة الكويتي

تداعيات اقتصادية لـ"كورونا".. خفض المرتبات الكبيرة في الكويت

إسبانيا تعتقل مغربيا ًلانتمائه لـ"خلية متطرفة"

مفاجأة.. إسبانيا تخفف قيود الحظر وعودة العمل

اكتشاف 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السودان

عرب وعالم

التوم
التوم
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

انخفاض كبير فى إصابات "كورونا" بإيطاليا

#

بعد "كورونا".. الصين تسجل إصابات بفيروس جديد

#

إسرائيل.. 402 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

#

فرنسا.. 1427 وفاة ترفع الحصيلة إلى 10 آلاف و328

أعلن وزير الصحة السوداني أكرم التوم، اكتشاف 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 29 حالة، وهي أعلى نسبة تسجل في هذا البلد دفعة واحدة.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن إحدى الحالات توفيت وهي لأجنبي، أما بقية الحالات فهي لسودانيين، وسجلت كلها في الخرطوم ما عدا واحدة في ولاية نهر النيل، وأكد أن 5 من الحالات العشر الجديدة سجلت لدى مخالطين.

يذكر أن السودان أعلن اليوم حظرا كاملا للتجول في ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع تبدأ من السبت المقبل.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» انخفاض كبير فى إصابات "كورونا" بإيطاليا
» "محمد صلاح" يتعرض لصدمة غير متوقعة
» استرداد 2 مليون متر تعديات على أملاك الدولة
» فيديو صادم للتخلص من موتى "كورونا" بأمريكا
» استئناف دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدون جمهور
» كورونا.. ارتفاع كبير فى وفيات كندا
» هل ينتقل كورونا عن طريق القطط والكلاب؟.. الصحة العالمية تجيب
» إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد اشتباه إصابات بكورونا
» إسبانيا تخفف إجراءات العزل
» الكويت تتشح بالسواد حزنًا على رحيل"المطيري" بـ"كورونا"
» فصل إلكتروني للمعلم والطلاب.. التعليم توضح ماهية «إدمودو»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:06 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية