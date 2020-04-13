فيديو/ خمور وإطلاق نار في شوارع الرياض.. ما القصة؟

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الرياض

اطلاق نار

خمور

أشعل مقطع فيديو متداول لشباب في السعودية، يتباهون بشرب الخمور، ويطلق أحدهم النار من بندقية في أحد شوارع الرياض، مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، مع مطالبات بتحديد هويتهم والقبض عليهم.

وتداول النشطاء مقطع الفيديو، والذي يظهر شابين يقودان سيارة في أحد شوارع المملكة بينما يطلق أحدهما النار بشكلٍ عشوائي من سلاح "بندقية" في الهواء في أحد شوارع الرياض وذلك بحسب ماهو مدون على مقطع الفيديو.

كما أظهر المقطع قيام الشابين برفقة مجموعة من زملائهم بالتباهي بشرب الخمور في أحد المنازل، وهو ما تسبب في موجة غضب بين النشطاء السعوديين، متبرئين من مثل هذه الأفعال.
ونشر الفيديو حساب السعودي محمد بن عبدالعزيز على موقع "تويتر" وعلق بالقول :"هذه الفئة الخبيثة لا تمثل المجتمع السعودي هم يمثلون أنفسهم فقط ونطالب بالقبض علي الـ #سكران_يطلق_النار".

وطالب النشطاء الأمن بسرعة التحرك والقبض على الشباب الذين ظهروا في الفيديو وتطبيق القانون عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم.


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