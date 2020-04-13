استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. وتحذر من برودة الجو
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"الصحة": 125 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و5 حالات وفاة
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وفاة الشيخ جمال قطب بشكل مفاجيء تاركًا وصية غريبة
ارتفاع كبير في أعداد ضحايا ومصابي كورونا حول العالم
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