استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين

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الطيب حسين

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شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا في السوق المحلية تزامنًا مع إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت أسعار اليوم متأثرة بالثبات في تعاملات البورصة العالمية.

ونستعرض أسعار الذهب كما يلي:

عيار 18 سجل 628.28 جنيها.
عيار 21 لامس 733جنيها.
عيار 24 بلغ 837.71 جنيهًا.
الجنيه الذهب سجل نحو 5914 جنيها.

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